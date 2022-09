Wołodymyr Zełenski ogłosił w czwartkowym nagraniu, że Ukraina i Rosja porozumiały się w sprawie wymiany jeńców wojennych. - Dziś mam dla was 215 dobrych informacji. […] Sprowadzamy naszych ludzi do domu, to wyraźne zwycięstwo naszego państwa, całego społeczeństwa - powiedział Zełenski. - 215 rodzin będzie mogło znów zobaczyć swoich bliskich - zaznaczył w wystąpieniu prezydent Ukrainy.

- Pamiętamy o wszystkich naszych ludziach i staramy się ocalić każdego Ukraińca. To jest właśnie Ukraina, nasz duch, to jest to, co odróżnia nas od wroga [...] cenimy każde życie - podkreślił ukraiński prezydent. - Zrobimy wszystko, by uratować każdego, kto dostał się do rosyjskiej niewoli – mówił dalej.

Zełenski o wymianie jeńców. "200 bojowników za jednego fana Rosji"

Wśród wymienionych jeńców jest ponad sto żołnierzy pułku Azow, a w sumie 188 bohaterskich obrońców zakładów Azowstal w Mariupolu, którzy bronili się do połowy maja. Zełenski podkreślał, że wymienieni zostali także: żołnierze Gwardii Narodowej, armii, marynarki wojennej, straży granicznej, policjanci, członkowie obrony terytorialnej, funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Ośmiu z wymienionych jeńców zostało rannych podczas rosyjskiego ataku terrorystycznego na obóz jeniecki w Ołeniwce.

Zełenski podkreślił, że operacja wymiany jeńców była przygotowywana od dłuższego czasu i składała się z kilku elementów. - Po pierwsze, wymieniliśmy jednego fana Rosji na 200 bojowników - zaznaczył odnosząc się do przekazania Rosji Igora Medwedczuka w zamian za 200 ukraińskich jeńców. Chodzi o aresztowanego w kwietniu podczas próby ucieczki do Rosji ukraińskiego polityka, uznawanego za lobbystę interesów Kremla w Kijowie. Medwedczuk jest kumem prezydenta Rosji Władimira Putina. Od maja 2021 r. przebywał w areszcie domowym oskarżany o zdradę stanu i kradzież surowców na zajętym przez Rosję Krymie.

- Bez żalu oddajemy Medwedczuka w zamian za prawdziwych żołnierzy – podkreślił Zełenski. Uzupełnił, że prorosyjski polityk został przesłuchany, a władze Ukrainy otrzymały od niego wszystkie informacje niezbędne do ustalenia prawdy o jego przestępczej działalności - mówił Zełenski. - W zamian oddaliśmy 55 z tych, którzy nie zasługują ani na litość, ani na współczucie [...] tych, którzy walczyli przeciwko Ukrainie, którzy zdradzili Ukrainę, których zdecydowanie nie potrzebujemy - dodał prezydent.

Zełenski wspomniał, że uwolnieni ukraińscy dowódcy do końca wojny pozostaną w Turcji, a ich bezpieczeństwo osobiście zagwarantował prezydent tego kraju Recep Tayyip Erdogan. Obaj prezydenci rozmawiali w tej sprawie. Wcześniej informowano, że Turcja pośredniczyła w uzgodnieniu wymiany jeńców. Zełenski w przemówieniu podziękował za to Erdoganowi.

RadioZET.pl/PAP