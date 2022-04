Zełenski ostrzega: Rosja szykuje nowe uderzenia. "Dziesiątki tysięcy żołnierzy"

Wołodymyr Zełenski w wystąpieniu transmitowanym przez łącze wideo powiedział, że "Rosja szykuje kolejną ofensywę, licząc na przełamanie ukraińskiego narodowego oporu". – Okupanci skoncentrowali dziesiątki tysięcy żołnierzy i ogromną ilość sprzętu, aby spróbować zadać nam nowe ciosy – mówił przed parlamentem Korei Południowej ukraiński przywódca.

Rosja szykuje nowe uderzenia. Zełenski apeluje o broń

Zełenski ocenił, że "nie można mieć nadziei na to, że Rosja sama się zatrzyma". – Nie można liczyć na to, że rozsądek wygra i rosyjska władza zrezygnuje z prowadzenia wojny. Rosję można jedynie zmusić do dążenia do pokoju, zaprzestania zniszczeń i torturowania ludzi, do szanowania opinii sąsiadów – dodał.

Prezydent Ukrainy podkreślił, że Rosjanie celowo atakują ludność cywilną na Ukrainie i niszczą osiedla, a oblężone miasto Mariupol na południowym wschodzie kraju "przeżywa najgorszy czas w swojej historii". W trakcie wystąpienia Zełenski poprosił o wyświetlenie filmu zrealizowanego przez ukraińskich dziennikarzy w Mariupolu, przedstawiającego dotychczasowe zniszczenia wojenne i dramat ludzkości cywilnej w tym mieście.

Zełenski nawoływał do całkowitego zerwania powiązań z rosyjskimi bankami, ograniczenia importu paliw i ropy naftowej z Rosji, zakończenia "finansowania tego barbarzyńskiego państwa". Powiedział, że Rosja szantażuje świat nawet bronią jądrową i podkreślał, że konieczne jest działanie strategiczne, "tu i teraz", aby ochronić ludność cywilną. Zaznaczył, że jest kluczowe, by Ukraina otrzymała broń z zagranicy, co oznacza nie tylko uratowanie życia mieszkańców Mariupola czy w ogóle Ukraińców, ale także ratunek dla innych państw. – Nasze zwycięstwo to także gwarancja bezpieczeństwa Europy – zapewnił ukraiński prezydent.

NA ŻYWO: WOJNA W UKRAINIE

RadioZET.pl/Ukrinform/PAP