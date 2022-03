Im większy jest terror ze strony Rosji wobec Ukrainy, tym gorsze będą dla niej konsekwencje - powiedział ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski w nocnym nagraniu na Facebooku w nocy z soboty na niedzielę. Stwierdził, że blokowanie korytarzy humanitarnych w Mariupolu i ostrzeliwanie bezbronnych cywili to seria zbrodni wojennych, która przejdzie do historii.

Wołodymyr Zełenski ostrzegł w niedzielnym nagraniu Rosjan przed odpowiedzialnością za kolejne zbrodnie wojenne popełniane od rozpoczęcia wojny w Ukrainie.

- 24. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę dobiegł końca. Ukraińcy udowodnili, że potrafią walczyć bardziej profesjonalnie niż armia, która od dziesięcioleci walczy w różnych regionach i w różnych warunkach. Z mądrością i odwagą odpowiadamy na ogromną liczbę ich sprzętu i żołnierzy wysyłanych na Ukrainę - powiedział Zełenski.

Zełenski ostrzega Rosjan. "Tym gorsze będą konsekwencje"

Prezydent Ukrainy przywołał jeden z największych dramatów wojny, czyli sytuację z oblężonego od trzech tygodni Mariupola.

- Blokada Mariupola przejdzie do historii odpowiedzialności za zbrodnie wojenne. Robienie pokojowemu miastu tego, co zrobili Rosjanie, to terror, który będzie pamiętany przez wieki. A im więcej Ukraińców opowiada o tym światu, tym więcej znajdujemy poparcia. Im bardziej Rosja używa terroru wobec Ukrainy, tym gorsze będą dla niej konsekwencje - mówił ukraiński prezydent.

Zełenski dodał, że w miejscach szczególnie zaciekłych walk front "jest po prostu zaśmiecony trupami rosyjskich żołnierzy. A te ciała nie są zabierane". "Rozumiemy, że Rosja ma bezdenne zasoby ludzkie i mnóstwo sprzętu, pocisków, bomb... Ale chcę zapytać obywateli Rosji: co się z nimi stało, że przestali zauważać swoje straty?" - podkreślił prezydent Ukrainy.

Wojna na Ukrainie - najnowsze informacje na żywo

RadioZET.pl/PAP