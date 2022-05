Zełenski podał tragiczny bilans walk w Donbasie. Tylu żołnierzy traci dziennie Ukraina

W Donbasie toczą się ciężkie walki, które koncentrują się na łuku Dońca Siewierskiego. Rosjanom udało się zająć Popasną, a teraz próbują utworzyć nową linię frontu, by okrążyć Siewierodonieck i przejąć kontrolę nad całym obwodem ługańskim.

Ukraińskie władze rzadko informują o zabitych i rannych po swojej stronie, ale w niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przedstawił szacunkowe dane, które pokazują, jak zażarte walki toczą się w Donbasie. - Każdego dnia może ginąć 50-100 ukraińskich żołnierzy - powiedział Zełenski, cytowany przez The Kyiv Independent.

Zełenski: Każdego dnia ginie nawet 100 ukraińskich żołnierzy

Wojska ukraińskie próbują obecnie obronić Siewierodonieck. Według szefa obwodu ługańskiego Serhija Hajdaja miasto było atakowane w niedzielę z czterech stron. Hajdaj przekazał, że w Siewierodoniecku działa tylko jeden szpital, w którym pracuje trzech lekarzy a zaopatrzenia zostało na 10 dni.

W kwietniu Zełenski powiedział, że w wojnie z Rosją zginęło od 2500 do 3000 ukraińskich żołnierzy, a kolejne 10 000 zostało rannych. Prezydent Ukrainy wezwał wszystkie państwa Unii Europejskiej, aby przyśpieszyły rozpatrywanie wniosku jego kraju o wstąpienie do UE. Ma być on omówiony na szczycie w Brukseli pod koniec czerwca.

RadioZET.pl/The Kyiv Independent/Sky News

