Zełenski powiedział, kiedy Rosja może zaatakować Ukrainę bronią nuklearną

- Władimir Putin użyje broni nuklearnej tylko wtedy, gdy będzie wiedział, że nie spotkają go żadne konsekwencje - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie z niemiecką telewizją ZDF. Polityk podkreślił, że Putin czuje się jak dotąd bezkarny.

Wołodymyr Zełenski uważa, że cały czas istnieje ryzyko użycia broni nuklearnej przez Rosję i Europa nie powinna ulegać szantażowi Władimira Putina.

- Nie możemy okazywać słabości wobec rządzących Rosją... Putin użyje broni nuklearnej tylko wtedy, gdy będzie wiedział, że po ataku nie spotkają go żadne konsekwencje - przekonywał Zełenski.

Zełenski: istnieje ryzyko użycia broni nuklearnej przez Rosję

- Dlaczego wystrzelił 100 pocisków? Ponieważ jak dotąd nie spotkały go żadne konsekwencje. Putin nie odnosi sukcesów na polu bitwy. Musi się w ten sposób usprawiedliwiać przed swoimi ludźmi - kontynuował.

Według Zełenskiego zadaniem Europy jest teraz pokazanie Putinowi, że nikt nie będzie z nim rozmawiał, a Rosja pozostanie izolowana. - Wtedy rosyjskie społeczeństwo zrozumie, że wybrało na prezydenta człowieka, który grozi wszystkim bronią nuklearną - dodał ukraiński przywódca.

"Ochronić niebo przed terrorem Rosji"

Zełenski wystąpił 13 października online przed Zgromadzeniem Parlamentarnym Rady Europy i apelował o dalsze sankcje wobec Rosji. Ukraiński prezydent przekonywał, że jego kraj powinien otrzymać "odpowiednią liczbę" nowoczesnych systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. - Powinniśmy już w tym roku ochronić nasze niebo przed terrorem Rosji. Jeśli będzie to zrobione, to będzie to fundamentalny krok ku zakończeniu w najbliższym czasie również całej wojny - powiedział.

Zełenski mówił o konieczności pozbawienia Rosji dochodów z eksportu ropy i gazu. - Rosja powinna zobaczyć zero na swoich rachunkach bankowych, by zacząć myśleć o zaletach pokoju - ocenił. Podkreślił także, że należy znaleźć sposób na zmuszenie Moskwy do zdemilitaryzowania Zaporoskiej Elektrowni Atomowej, zgodnie z żądaniem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

RadioZET.pl/ Interfax Ukraine/ PAP