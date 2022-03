Zełenski przemawiał z kijowskiej ulicy. "Nadszedł czas. To jedyna szansa dla Rosji"

Wołodymyr Zełenski w nocy z piątku na sobotę przemawiał z ulicy w Kijowie. – Dobry wieczór wszystkim. Zazwyczaj w takie dni mówimy: przyszła wiosna. A dzisiaj mówimy: wojna przyszła – powiedział na początku wystąpienia.

Zełenski wezwał do rozmów pokojowych z Rosją

Prezydent Ukrainy przekazał, że Rosjanie wciąż blokują dostawy humanitarnych towarów dla ludności cywilnej. – To jest absolutnie świadoma taktyka. Oni mają wyraźny rozkaz: zrobić wszystko, by katastrofa humanitarna w miastach ukraińskich stała się argumentem na ich korzyść – mówił.

– Wszyscy oni będą odpowiadać za zbrodnie wojenne. Wszyscy Rosjanie, którzy wydali takie rozkazy, a także każdy rosyjski żołnierz, który wykonuje takie rozkazy, będzie również musiał stanąć przed odpowiedzialnością – dodał ukraiński przywódca.

Zełenski wezwał do konstruktywnych rozmów pokojowych z Rosją. – Chcę, żeby wszyscy w Moskwie poczuli, że nadszedł czas, abyśmy wreszcie rozmawiali, żebyśmy się spotkali – powiedział i podkreślił, że to "jedyna szansa dla Rosji, by ograniczyć szkody spowodowane jej własnymi błędami". – Czas przywrócić integralność terytorialną i sprawiedliwość dla Ukrainy. W przeciwnym razie straty Rosji będą tak duże, że jedno pokolenie nie wystarczy, by je odrobić – zapowiedział.

Ukraiński prezydent odniósł się także do prokremlowskiego wiecu poparcia dla wojny w Ukrainie na stadionie Łużniki w Moskwie. – Trzeba powiedzieć, że była pełna aktywność związana z tym, że tysiące ludzi były na stadionie. Oni świętowali wtargnięcie rosyjskich wojsk do Ukrainy. Wyobraźcie sobie, że na tym stadionie byłoby 14 tys. trupów tych wszystkich ludzi. Takie są straty rosyjskie w związku z tą inwazją – mówił Zełenski.

RadioZET.pl/PAP