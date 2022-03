Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał w sobotę matki rosyjskich żołnierzy, by nie wysyłały swoich synów na wojnę. Zaprosił też na Ukrainę matki wziętych do niewoli jeńców wojennych.

Wołodymyr Zełenski zaapelował do Rosjan po raz kolejny, tym razem do matek żołnierzy wysłanych, by walczyć w Ukrainie.

"Chcę to jeszcze raz powiedzieć rosyjskim matkom. Szczególnie do matek poborowych. Nie wysyłajcie swoich dzieci na wojnę w obcym kraju" - powiedział Zełenski w wystąpieniu wideo zamieszczonym w mediach społecznościowych w nocy z piątku na sobotę.

Zełenski do matek żołnierzy Rosji: "Nie wysyłajcie swoich dzieci na wojnę"

"Ukraina nigdy nie chciała tej strasznej wojny, ale będzie się bronić tak bardzo, jak tylko będzie to konieczne" - dodał ukraiński prezydent.

W środę Rosja po raz pierwszy przyznała się do obecności poborowych na Ukrainie i ogłosiła, że wielu z nich dostało się do niewoli, przy czym wcześniej Kreml utrzymywał, że walczą tam tylko zawodowi żołnierze.

W tym samym czasie na portalach społecznościowych zaczęły napływać sygnały od matek, które nie wiedziały, że ich synowie zostali wysłani na Ukrainę. Resort obrony Ukrainy opublikował następnie numery telefonów i e-mail, za których pośrednictwem rodziny mogłyby uzyskać informacje o swoich synach schwytanych na Ukrainie.

RadioZET.pl/PAP/Facebook