Zełeński rozmawiał z Łukaszenką. Białoruś może zbrojnie pomóc Rosji

Wołodymyr Zełeński w niedzielnym wystąpieniu apelował do Białorusinów, by zbuntowali się przeciwko Aleksandrowi Łukaszence i jasno wyrazili swój sprzeciw wobec udziału swojego państwa w wojnie w Ukrainie. Kraj ze stolicą w Mińsku oficjalnie nie włączył się zbrojnie do walki, ale udostępnił swoje terytorium wojskom putinowskim. Właśnie z terenu tego państwa wyruszyły oddziały, które najpierw zaatakowały Czarnobyl, a następnie od strony północnej ruszyły w kierunku Kijowa.

W niedzielę na Białorusi odbywa się fasadowe referendum ws. zmian w konstytucji. Przy tej okazji Łukaszenka odniósł się do wydarzeń w Ukrainie i potwierdził, że "na początku konfliktu doszło do 2-3 uderzeń rakietowych z południa Białorusi, ponieważ Kijów rozmieścił w pobliżu granicy 3-4 dywizje rakietowe". Mimo ostrej wymiany zdań za pośrednictwem mediów jeszcze tego samego dnia doszło do rozmowy telefonicznej Wołodymyra Zełeńskiego z dyktatorem.

Wojna w Ukrainie. Białoruś pomoże Rosji?

"Rozmawiałem z Aleksandrem Łukaszenką" - napisał prezydent Ukrainy w mediach społecznościowych. Według portalu NEXTA strony uzgodniły miejsce przeprowadzenia rozmów przedstawicieli Rosji i Ukrainy. Miałoby do nich dojść na granicy białorusko-ukraińskiej w pobliżu rzeki Prypeć. Łukaszenka miał zapewnić bezpieczeństwo, ale tylko ze strony swoich wojsk.

W ostatnich godzinach pojawiały się doniesienia, że być może dojdzie do próby spotkania Zełeńskiego z przedstawicielami Kremla w Mińsku. W opinii przywódcy Ukrainy Białoruś jest jednak współodpowiedzialna za inwazję i choć zależy mu na rozmowach, to chciałby je przeprowadzić na terenie jednego z ościennych państw niezaangażowanych w agresję.

Przedstawiciel biura ukraińskiego prezydenta Mychajło Podolak potwierdził w niedzielę, że rosyjska delegacja przybyła już do białoruskiego Homla, by tam spotkać się z Ukraińcami, chociaż zdawała sobie sprawę z tego, że do rozmów nie dojdzie. W rozmowie z agencją Reutera określił to zachowanie jako "propagandowe".

Sytuacji nie ułatwiają również doniesienia portalu Ukraińska Prawda, który napisał - powołując się na Centrum Strategii Obronnych - że jest bardzo prawdopodobne, iż w najbliższych godzinach Łukaszenka wyśle swoje wojska na teren Ukrainy, by w ten sposób pomóc Rosji w zajęciu Kijowa.

RadioZET.pl/PAP, Natalia Dziurdzińska