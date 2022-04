Zełenski spotkał się z Michelem w Kijowie. Padły stanowcze deklaracje

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się w środę w Kijowie z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem. Rozmowa dotyczyła m.in. sankcji przeciwko Rosji i wsparcia Europy w dziedzinie obronności i finansów dla Ukrainy.

"Wielki przyjaciel Ukrainy – przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel jest dziś w Kijowie. Omówiliśmy sankcje wobec Rosji, wsparcie obronne i finansowe naszego państwa oraz odpowiedzi w ankiecie dotyczącej zgodności z kryteriami unijnymi. Dziękuję za znaczące spotkanie i solidarność z narodem Ukrainy!" - napisał Zełenski na Facebooku.

Michel do Zełenskiego: "Zrobimy wszystko, by Ukraina wygrała wojnę"

Przewodniczący Rady Europejskiej odwiedził również Borodziankę, o czym wspomniał na Twitterze. "W Borodziance. Jak Bucza i wiele innych miast na Ukrainie. Historia nie zapomni popełnionych tu zbrodni wojennych. Nie ma pokoju bez sprawiedliwości" - zadeklarował Michel.

Na samej konferencji przewodniczący RE obiecał z kolei, że Unia Europejska zrobi wszystko, co w jej mocy, by Ukraina mogła wygrać wojnę z Rosją. - Nie jesteście sami. My wszyscy jesteśmy z wami. I zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby was wesprzeć i zapewnić, że Ukraina wygra wojnę – powiedział.

Zełenski: "Sytuacja humanitarna w Mariupolu stale się pogarsza"

Zełenski podkreślił natomiast w środę, że członkostwo w Unii Europejskiej jest "priorytetem" dla Ukrainy. - Jeśli chodzi o nasze przyszłe członkostwo w UE, jest to priorytet dla naszego państwa, dla siły naszego narodu i dla tych, którzy są gotowi bronić naszej ziemi przed rosyjskimi najeźdźcami - nawet bez broni – powiedział prezydent Ukrainy.

W dalszej części konferencji Zełenski przyznał, że, niestety, sytuacja humanitarna w oblężonym przez Rosjan Mariupolu stale się pogarsza. - W ostrzeliwanym zakładzie metalurgicznym Azowstal ukrywa się około tysiąca cywilów, w związku z czym jesteśmy gotowi na wydanie rosyjskich jeńców wojennych w zamian za zapewnienie możliwości bezpiecznego wyjazdu cywilów i ukraińskich żołnierzy z Mariupola - zaapelował do Władimira Putina prezydent Ukrainy.

RadioZET.pl/PAP, AFP