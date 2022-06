Zełenski: tworzymy „Księgę tortur”. Pokaże rosyjskich zbrodniarzy

Wojna w Ukrainie to prawdziwy koszmar dla cywilów, którzy znaleźli się na okupowanych przez Rosję terytoriach. Masakra w Buczy, gdzie po wycofaniu się rosyjskich żołnierzy odkryto kilkaset ciał zamordowanych mieszkańców, to tylko jeden z przykładów zbrodni, jakich dopuszczają się siły inwazyjne.

Zachodnie media publikowały dowody, w tym nagrania wideo, wskazujące na to, że za morderstwami stoją rosyjscy żołnierze. Kremlowska propaganda starała się tłumaczyć, że śmierć mieszkańców to prowokacja, za którą stoją – w zależności od ustalonego na dany dzień przekazu – Ukraina albo jej zachodni sojusznicy.

Ukraina stworzy „Księgę tortur”. Opisze w niej rosyjskich zbrodniarzy

Zełenski przekazał, że w „Księdze” zostaną zawarte „konkretne fakty o konkretnych osobach winnych konkretnych brutalnych zbrodni przeciwko Ukraińcom”. - Ukraińskie władze tworzą taki system dokumentacji już jakiś czas - dodał.

- Taka „Księga tortur” byłaby jedną z podstaw do pociągnięcia do odpowiedzialności nie tylko bezpośrednich sprawców zbrodni wojennych - żołnierzy armii okupacyjnej, ale także ich dowódców. Tych, którzy wydali rozkazy. Tych, którzy umożliwili wszystko to, czego dokonali na Ukrainie. W Buczy, w Mariupolu, we wszystkich miastach, we wszystkich społecznościach, do których dotarli - zapowiedział Zełenski.

Ukrainie udało się pociągnąć do odpowiedzialności 21-letniego rosyjskiego żołnierza, który został oskarżony o zamordowanie nieuzbrojonego cywila. Mężczyzna po procesie został skazany na karę dożywocia.

W kwietniu ukraińska prokurator generalna Iryna Wenediktowa poinformowała, że jej biuro badało wówczas prawie 6000 przypadków możliwych zbrodni wojennych, a każdego dnia dowiaduje się o kolejnych okrucieństwach.

Rosja od początku wojny zaprzeczała oskarżeniom o zbrodnie wojenne, twierdząc, że celem jej wojsk nie są cywile. Jednocześnie wojska rosyjskie atakowały miasta, ostrzeliwując budynki mieszkalne, w których chronili się mieszkańcy.

RadioZET.pl/PAP

Wojna w Ukrainie na żywo: