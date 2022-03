Zełenski udzielił wywiadu CNN. "Pytałem. Odpowiedź była bardzo jasna"

Pytałem przywódców osobiście, czy przyjmą nas do NATO. Odpowiedź była bardzo jasna: nie będziemy członkiem NATO - powiedział w niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla CNN. Dodał, że jest gotowy do negocjacji z Władimirem Putinem, bo bez negocjacji ta wojna może się nie skończyć.

Wołodymyr Zełenski w wyemitowanym w niedzielę wywiadzie z Fareedem Zakarią z CNN podkreślał, że zwrócił się bezpośrednio do NATO z pytaniem, czy Ukraina zostanie przyjęta do NATO. - Za rok, czy dwa, czy pięć, albo po prostu, żeby powiedzieli "nie". Odpowiedź była bardzo jasna, że "nie będziecie członkiem NATO", ale publicznie drzwi pozostaną otwarte - mówił prezydent Ukrainy. Dodał, że gdyby Ukraina była już w NATO, do wojny by nie doszło.

- Jeśli nie jesteście gotowi chronić życia naszych ludzi, jeśli chcecie, byśmy stali między dwoma światami [...] nie możecie stawiać nas w takiej pozycji - powiedział.

Zełenski chce negocjować z Putinem

Ukraiński prezydent wyraził też gotowość do bezpośrednich negocjacji z Władimirem Putinem, choć zastrzegł, że nie zgodzi się na żaden kompromis w sprawie integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy.

- Ukraińcy sami przemówili na ten temat, nie przyjmując rosyjskich żołnierzy z bukietami kwiatów, ale z odwagą, przyjęli ich z bronią w ręku - oznajmił prezydent Ukrainy.

Wojna w Ukrainie - najnowsze informacje na żywo