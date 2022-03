Zełenski ujawnił nowe szczegóły ataku na teatr w Mariupolu. "Zrzucili superciężką bombę"

W środę wojska Władimira Putina zrzuciły bombę na budynek teatru dramatycznego w Mariupolu, gdzie ukrywały się setki mieszkańców, w tym osoby z małymi dziećmi. Od początku rosyjskiej inwazji w tej portowej metropolii na południowo-wschodniej Ukrainie zginęło 2400 osób.

Zełenski: Rosjanie celowo zbombardowali teatr w Mariupolu

– W obleganym Mariupolu, rosyjskie lotnictwo celowo zrzuciło superciężką bombę na teatr dramatyczny w centrum miasta. Ukrywały się tam setki ludzi [...] Budynek jest zniszczony. Liczba ofiar śmiertelnych jest nadal nieznana. Rozrywa mi się serce od tego, co Rosja robi naszym ludziom. Naszemu Mariupolowi, obwodowi donieckiemu – wyznał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

– Nie zapomnimy nikogo, czyje życie zabrali okupanci. Nie wybaczymy ani jednej zabitej duszy. Wieczna pamięć wszystkim ofiarom tego terroru! Wszystkim ofiarom wojny rozpętanej przez państwo rosyjskie – dodał ukraiński przywódca.

Zełenski zapewnił, że strona ukraińska jest gotowa przestrzegać zawieszenia broni, by zapewnić ewakuację ludzi. – Jesteśmy gotowi do ewakuacji ludzi i wysłania pomocy humanitarnej. Ale nie możemy narażać ludzi na rozstrzelanie na drodze. Zrozumcie nas. Nie ma takiej zbrodni wojennej, której rosyjskie wojsko by nie popełniło – podkreślił.

Wezwał jednocześnie żołnierzy nieprzyjaciela do składania broni. – Jeśli wasza wojna, wojna z narodem ukraińskim, będzie trwała nadal, matki Rosji stracą więcej dzieci niż podczas wojny afgańskiej i czeczeńskiej razem wziętych. Po co wam to? Każdy rosyjski żołnierz, który złoży broń, dostanie szansę, szansę na przeżycie – zaapelował ukraiński prezydent.

RadioZET.pl/PAP