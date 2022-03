Zełenski ujawnił wstrząsającą wiadomość. "Zmarła w wyniku odwodnienia"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził we wtorek, że okupanci chcą "pozbawić nas pozbawić prawa do życia, a my tego prawa musimy bronić". Znamienne słowa wypowiedział po kolejnych barbarzyńskich atakach Rosjan na wschodzie kraju - w Sumach i Mariupolu.

Wołodymyr Zełenski zaapelował do świata o pomoc w obliczu coraz brutalniejszej wojny z Rosją. Dramatyczne warunki mają mieszkańcy otoczonych i ostrzeliwanych miast: Mariupola, Buczy, Hostomla i miasta Sumy niedaleko granicy z Rosją.

Prezydent Ukrainy wskazał, że w Mariupolu "po raz pierwszy od dziesięcioleci, prawdopodobnie od czasu nazistowskiej inwazji", doszło do śmierci dziewczynki w wyniku odwodnienia.

Wołodymyr Zełenski: Okupanci chcą nas pozbawić prawa do życia

- Jeśli świat będzie stał z boku, zgubi się. Są wartości bezwarunkowe, dla wszystkich takie same. To życie, prawo do życia dla każdego. Dokładnie o to walczymy na Ukrainie. Tego chcą nas pozbawić ci słabi najeźdźcy – powiedział Zełenski.

