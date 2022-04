Zełenski w nocnym orędziu: nadchodzą bitwy. "Rosja gromadzi siły"

Wołodymyr Zełenski wygłosił kolejne orędzie przed budynkiem Administracji Prezydenta w Kijowie. – Nadchodzą bitwy. Nadal musimy iść bardzo trudną ścieżką, aby uzyskać wszystko, czego chcemy – powiedział ukraiński przywódca. – Wstrzemięźliwość w emocjach, gotowość do walki aż do zwycięstwa i odpowiednia motywacja dla naszego wojska to niezbędne elementy – dodał.

Zełenski: sytuacja na południu i w Donbasie niezwykle trudna

Prezydent Ukrainy ocenił, że sytuacja na południu kraju i w regionie Donbasu pozostaje niezwykle trudna, a Rosja gromadzi siły w pobliżu oblężonego Mariupola. – Wojska rosyjskie gromadzą potencjał uderzeniowy. Będziemy się bronić. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby powstrzymać okupantów i oczyścić z nich naszą ziemię – powiedział.

Zełenski przekazał, że zwolnił z armii dwóch generałów oskarżonych o zdradę. – Dzisiaj zapadła kolejna decyzja w sprawie antybohaterów. Teraz nie mam czasu zajmować się wszystkimi zdrajcami, ale stopniowo wszyscy będą ukarani – zapowiedział. Dodał, że ci wysocy rangą żołnierze, którym nie wolno było wybierać, gdzie jest ich ojczyzna, którzy złamali wojskową przysięgę wierności narodowi ukraińskiemu złożoną w celu ochrony naszego państwa, jego wolności, niepodległości, z pewnością zostaną pozbawieni wyższych stopni wojskowych.

– Bez względu na wszystko, musimy myśleć o przyszłości. O tym, jaka będzie Ukraina po tej wojnie. Jak będziemy ze sobą żyć. Bo to jest wojna o naszą przyszłość. To wojna o nasze życie, w której mamy tylko jeden cel – wywalczyć pokój dla Ukrainy – powiedział Zełenski na zakończenie swojego orędzia.

RadioZET.pl/PAP