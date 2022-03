Wołodymyr Zełenski o polityce Moskwy: Robi wszystko dla "derusyfikacji" Ukrainy

Wołodymyr Zełenski w sobotnim nagraniu wygłosił kolejne przemówienie do narodu ukraińskiego. - Skierowane przeciwko ludności cywilnej działania wojenne oznaczają, że Rosja robi wszystko, by doprowadzić do "derusyfikacji" Ukrainy - powiedział. W orędziu prezydent nie zapomniał również o mieście Sławutycz, do którego weszły wojska rosyjskie.