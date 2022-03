Wołodymyr Zełenski w czwartkowej odezwie do obywateli oświadczył, że Ukraińcy zniszczyli plany wroga opracowywane przez lata w jeden tydzień. Równocześnie zapowiedział, że Ukraina będzie domagała się reparacji wojennych. – My nigdy nie zapomnimy – powiedział.

Wojna w Ukrainie trwa już tydzień. Wołodymyr Zełenski w najnowszym wystąpieniu opublikowanym na Facebooku przekazał, że coraz więcej rosyjskich żołnierzy ucieka na zachód "przed Ukraińcami", a rosyjskie siły nazwał "zdezorientowanymi, wykorzystywanymi dziećmi".

– Jesteśmy narodem, któremu udało się zniszczyć plany wroga w tydzień. Plany opracowywane przez lata. Zdradziecko i z premedytacją. Z nienawiści do naszego kraju, do naszych ludzi, do każdego człowieka, który ma dwie rzeczy: serce i wolność. Ale my ich zatrzymaliśmy – oświadczył Zełenski.

– Nawet prości rolnicy przechwytują rosyjskich żołnierzy każdego dnia. I oni (Rosjanie - przyp.red.) wszyscy mówią jedną rzecz: nie wiedzą, dlaczego się tutaj znaleźli – przekazał prezydent Ukrainy. – Jestem pewien, że jeśli Rosjanie gdzieś weszli, to tylko tymczasowo. Wyrzucimy ich. Z piętnem hańby – dodał.

Zełenski: Ukraina będzie domagała się reparacji wojennych

Prezydent Ukrainy poinformował również, że w ciągu tygodnia na ukraińskiej ziemi poniosło śmierć prawie 9 tys. Rosjan, jednak "Ukraina nie chce być pokryta trupami żołnierzy. Idźcie do domu. Cała wasza armia".

Zełenski zapowiedział, że Ukraina będzie domagała się reparacji wojennych. – My nigdy nie zapomnimy – podkreślił. – Próbujecie odebrać Ukrainie pokój, wodę, elektryczność, opał. Pozostawiacie ludzi bez żywności, bez lekarstw. Strzelacie do autobusów, którymi próbujemy ewakuować ludzi. Nie ma broni, której byście nie użyli przeciwko nam, wolnym obywatelom – mówił.

