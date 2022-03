"Do ofensywy! Trzeba wygnać zło z naszej ziemi". Zełenski zwraca się do Ukraińców

Do ofensywy! Trzeba wygnać to zło z naszych miast. Trzeba walczyć - nawoływał w sobotnim orędziu Wołodymyr Zełenski. - Popatrzcie na Charków, na Czernihów. Popatrzcie, jak zrzucają 500-kilogramowe bomby na domy Ukraińców, zabijając nas, mordując dzieci. Dlatego trzeba walczyć - mówił, kierując słowa zwłaszcza do mieszkańców Donbasu.

Wołodymyr Zełenski w dziesiątym dniu rosyjskiej agresji w Ukrainie zwrócił się do swoich rodaków, zagrzewając ich do walki. - Musicie walczyć! Za każdym razem, gdy jest taka możliwość, trzeba wychodzić na ulice i wypędzać to zło z naszych miast, z naszej ziemi - mówił w najnowszym wystąpieniu. - Ta okupacja jest sztuczna i tymczasowa - podkreślał i opisywał podziwiany na całym świecie opór Ukraińców. - Walczcie o swoje prawa, walczcie o swoją wolność. Walczcie razem - mówił.

Najwięcej uwagi w orędziu prezydent poświęcił mieszkańcom Donbasu, którym zwrócił uwagę na szerzącą się rosyjską propagandę i coraz brutalniejszą strategię Rosji. - Wiem, że wielu z was uwierzyło w to, że Ukraina was nienawidzi, że będzie atakować. To kłamstwa. Wmawiają wam, że to my niszczyliśmy miasta (zajęte przez Rosję po inwazji z 2014 r. - red.). To porównajcie, popatrzcie na Charków, popatrzcie na Czernihów po kilku dniach od rosyjskiego ataku. Popatrzcie, jak zrzucają 500-kilogramowe bomby na domy Ukraińców, zabijając nas, mordując dzieci. Popatrzcie na zbombardowane szkoły, wysadzone przedszkola, na wszystko, co zrobiła Rosja - wyliczał.

- Ukraina do swoich nie strzela, wszyscy w Donbasie byli i będą dla nas Ukraińcami, my nie strzelamy do swoich. Donbasie, pamiętaj, że mówiliśmy, że Donbas nie będzie na kolanach. To twój czas - podkreślał. - Zwracam się do wszystkich ludzi na tymczasowo okupowanych terenach. [...] Do tych, którym jeszcze nie zrobili wody z mózgu: walczcie o swoje prawa, walczcie o Ukrainę - nawoływał.

Zełenski rodaków do walki o swoją wolność zagrzewa każdego dnia. On sam daje przykład odwagi i patriotyzmu w Kijowie, swoją postawą jednoczy naród i zyskuje szacunek nawet wśród tych, którzy przed inwazją z niego kpili. Zełenski podkreśla, że wbrew propagandowym informacjom strony rosyjskiej wciąż przebywa w Kijowie i nie zamierza się ewakuować ze stolicy. "I tak Zełenski, komik, który został prezydentem po tym, jak grał go w telewizji, okazał się zdeterminowanym dowódcą, który nigdzie się nie wybiera" — pisze "The New York Times".

