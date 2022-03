Zełenski wysyła ostrzeżenie: To będzie najgorsza decyzja w waszym życiu

Długie życie jest lepsze niż pieniądze, które oferują wam za szybką śmierć. Mówię teraz do wszystkich, którzy będą chcieli dołączyć do okupantów: to będzie najgorsza decyzja w waszym życiu - ostrzegał w wystąpieniu w nocy z czwartku na piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zwracając się bezpośrednio do Rosjan mówił, że Ukraina nie chciała brać jeńców i tym bardziej nie chce zwłok tysięcy rosyjskich żołnierzy. - My chcemy tylko pokoju i żebyście kochali swoje dzieci bardziej, niż boicie się swojej władzy - podkreślał.

- Wielcy ludzie wielkiej Ukrainy. Zakończył się 22. dzień naszej walki z jedną z największych armii świata, którą zmniejszamy każdego dnia - zaczął Wołodymyr Zełenski w swoim codziennym wystąpieniu podsumowującym kolejną dobę brutalnej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. - Mamy informacje, że Rosja rekrutuje ludzi z innych krajów, chcąc oszukać jak największą liczbę młodych i zaciągnąć ich do służby wojskowej. My wiemy, że to im nie pomoże - mówił.

- Dlatego teraz ostrzegam wszystkich, którzy będą chcieli dołączyć do okupantów na naszej ukraińskiej ziemi - to będzie najgorsza decyzja w waszym życiu - przestrzegł, dodając, że "długie życie jest lepsze niż pieniądze, które Rosja oferuje za szybką śmierć". - Nasi dzielni obrońcy odpowiadają na każdy atak, na każde uderzenie okupanta - podkreślał ukraiński prezydent.

fot. Facebook @zelenskiy.official

Zełenski do Rosjan: sprawdźcie, co dzieje się z waszymi dziećmi

- Do wszystkich Rosjan, którzy mnie teraz słyszą - zwrócił się Zełenski w języku okupanta. - Każda matka, która wie, że jej syna wezwano na wojnę przeciwko Ukrainie, powinna sprawdzić, gdzie jej syn jest. Zwłaszcza te matki, które nie mogą się ze swoimi dziećmi skontaktować i którym powiedziano, że ich dzieci zostały zabite, ale ciał nie przekazano - mówił. - W internecie można znaleźć numery telefonów i sprawdzić, co tak naprawdę stało się z waszymi dziećmi. My nie planowaliśmy brać tysięcy jeńców, my nie potrzebujemy 13 tys. zwłok rosyjskich żołnierzy. Nie chcieliśmy tej wojny, my chcemy tylko pokoju - podkreślił Zełenski. - Chcemy, żebyście kochali swoje dzieci bardziej, niż boicie się swojej władzy - dodał.

Zwracając się do swojego narodu, zwłaszcza do mieszkańców najbardziej bombardowanych miast, podkreślał: "Nie zawiedziemy was". - Nasz Mariupol, Charków, Czernihów, obwód kijowski i wszystkie nasze bohaterskie miasta. Jakie to trudne. Robimy wszystko. Wojsko, policja, Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, konwoje humanitarne, Kościół... Wszyscy nasi ludzie. Nie zostawimy was samych. A im nie zostanie wybaczone. Będziecie wolni - powtarzał. - Chwała naszym bohaterom, chwała Ukrainie - podsumował.

