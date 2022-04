Zełenski zaprosił Macrona do Ukrainy. "Zobaczy, jak wygląda ludobójstwo"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaprosił w środę do Kijowa obecnego prezydenta Francji Emmanuela Macrona, by ten "zrozumiał, że Rosjanie rzeczywiście dokonują ludobójstwa w jego kraju". - Zapraszam go tak, jak zapraszam każdego lidera - podkreślił Zełenski w wywiadzie dla stacji BFM TV.

- Myślę, że Macron sformułował to z prawnego punktu widzenia. I naprawdę wierzę, że zrozumie, że Rosjanie dokonują ludobójstwa, kiedy tu przyjedzie. Zapraszam go tak, jak zapraszam każdego lidera – podkreślił prezydent Ukrainy. Przypomnijmy, że zarówno prezydent Macron, jak i jego rywalka w wyborach prezydenckich Marine Le Pen odmówili w ostatnich dniach nazwania zbrodni dokonywanych na Ukrainie przez Rosjan mianem ludobójstwa.

Zełenski "nie chce stracić relacji" z Macronem

Pytany, z kim chciałby współpracować po zaplanowanej na najbliższą niedzielę drugiej turze wyborów prezydenckich we Francji, Zełenski zapewnił, że "nie chce stracić relacji" z prezydentem Macronem. Nadmienił natomiast, że liderka Zjednoczenia Narodowego powinna zrozumieć swoje błędy i zmienić stanowisko względem Rosji.

- Przede wszystkim zależy to od jej zasad. Jeśli kandydatka zrozumie, że się myliła, nasza sytuacja może się zmienić, nasza relacja może się zmienić – powiedział Zełenski. I tu należy z kolei napomnieć, że Le Pen jest osobą niepożądaną na Ukrainie ze względu na swoje wcześniejsze wypowiedzi odnośnie aneksji Krymu w 2014 roku, który określiła jako rosyjski.

Prezydent mówił również o francuskich dostawach broni na Ukrainę, podkreślając, że wciąż wiele oczekuje, chociaż jest "wdzięczny" za to, co już zostało zrobione. - Jeśli chodzi o szczegóły, nie jestem gotowy, aby o tym mówić, ale są rzeczy, których można się spodziewać. Otrzymaliśmy sygnał, że będzie to możliwe w najbliższej przyszłości – zapewnił Zełenski. - Mamy daty i gwarancje, ale znowu chcielibyśmy najpierw tego, co nam obiecano, a potem będziemy wdzięczni – powiedział, komentując brak dostaw myśliwców do Ukrainy.

