"Nie są w stanie. Nie mają takiej siły". Zełenski zwraca się do narodu

Wszędzie, dokąd wkracza Rosja, umierają marzenia i zaczyna się walka o przetrwanie - powiedział w najnowszym przesłaniu do narodu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. - Rosyjscy okupanci nie są w stanie nas podbić. Nie mają takiej siły ani takiego ducha, jak my - zapewnił.

Wołodymyr Zełenski, podsumowując 17. dzień wojny w Ukrainie, ocenił, że Rosja, która "jest organicznie niezdolna do normalnego funkcjonowania, napadając na Ukrainę, sama siebie postawiła w jednym szeregu z LNR i DNR" - ludowymi republikami na wschodzie Ukrainy. - Stała się ogromną, odizolowaną od całego świata zoną, gdzie panuje nędza, gdzie wszystko naznaczone jest przemocą i skąd ludzie starają się uciec, gdzie się tylko da - zaznaczył.

- Fundamentami istnienia Rosji są przemoc, terror i uzbrojenie, którego mają pod dostatkiem, nie mając przy tym tego czegoś, co czyniłoby ludzi szczęśliwymi - powiedział ukraiński prezydent. - Wszędzie, dokąd wkracza Rosja, umierają marzenia - dodał.

Jak podkreślił, z Rosji "wyjeżdżają informatycy, którzy nie godzą się z brakiem wolności, biznesmeni, a także artyści, którzy rozumieją, że twórczość nie jest możliwa w kraju, gdzie życie ludzkie nie ma żadnej wartości".

Zełenski do kolaborantów: "podpisujecie na siebie wyrok"

Ukraiński prezydent zwrócił się wprost do deputowanych z obwodu chersońskiego, "którym nie starczyło ducha, by nie ulec szantażowi i rosyjskiej presji" i działają w interesie rosyjskim. - Wchodząc w konszachty z okupantem, podpisujecie na siebie wyrok - ostrzegł. Zaznaczył, że "na ziemi chersońskiej nie ma miejsca na jakiekolwiek pseudorepubliki". - Ukraina przejdzie zwycięsko ten czas próby i powróci wszędzie, gdzie jest nasza ziemia - zapewnił. Zełenski podkreślił przy tym, że "Ukraina będzie pamiętać i nie wybaczy nikomu niczego, ale postara się pociągnąć do odpowiedzialności zarówno najeźdźców, jak i kolaborantów".

Ukraiński przywódca podziękował też społeczności międzynarodowej za okazywane Ukrainie poparcie, wyrażając przy tym pogląd, że świat wciąż robi zbyt mało dla jego kraju. Zarazem zauważył, że społeczność międzynarodowa podziwia Ukraińców, którzy "bronią swego domu przed najeźdźcą". - Wasza odwaga i determinacja jest dziś natchnieniem dla świata- wskazał.

Prezydent zakończył wystąpienie, wymieniając z imienia i nazwiska 17 żołnierzy, którzy polegli w sobotę w boju i omawiając ich dokonania, które zaskarbiły im tytuł Bohatera Ukrainy. Wśród odznaczonych przez prezydenta jest też pierwsza w historii kobieta, która otrzymała ten zaszczytny tytuł. Lekarka wojskowa Ina Derysowa zginęła w sobotę w Ochtyrce w wyniku ostrzału.

