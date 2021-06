Zima zaatakowała we Francji. Podczas gdy Polacy zmagają się z ekstremalnymi upałami, w niektórych miejscowościach we Francji mieszkańcy musieli wyciągnąć łopaty do odśnieżania. Media francuskie opisują niecodzienne wydarzenia, które miały miejsce w Eloyes i Plombières-les-Bains. Pogoda sparaliżowała tam codzienne życie.

We wspomnianych miejscowościach we wtorek doszło do gwałtownego gradobicia. Jak relacjonują mieszkańcy, grad miał tam wielkość kulek do paintballa, a wszystko przypominało "apokaliptyczne sceny".

Zima zaatakowała we Francji. Potężne gradobicie i "apokaliptyczne sceny".

Na zdjęciach, które opublikowano w mediach społecznościowych widzimy śnieżne tunele, powstałe na skutek gradobicia. Z kolei burza, która przeszła między Plombières-les-Bains i Le Val-d'Ajol, totalnie sparaliżowała ruch na drogach.

Służby meteorologiczne Francji Meteo-France wydają alerty burzowe dla wielu regionów w kraju. Występują lokalne powodzie i podtopienia.

W wielu regionach kraju nadal spodziewane są obfite opady oraz porywy wiatrów przekraczające 100 km/h.

Departamenty Puy-de-Drome, Loara i Rodan zostały podtopione w niedzielę w nocy. Równowartość opadów deszczu z trzech tygodni spadła w ciągu kilku godzin w Puy-de-Drome w regionie Owernia-Rodan-Alpy.

W wiosce Sauvagnat-Sainte-Marthe w Puy-de-Drome wiele domów zalała lawina błotna. „Urodziłem się tutaj i nigdy nie widziałem takiego kataklizmu. Padał duży deszcz i grad, nigdy nie widziałem takiej ilości wody, to niesamowite” – powiedział stacji BFM TV jeden z mieszkańców wioski.

