Zmasowany ostrzał ukraińskich miast. Spadło ponad 50 pocisków, są zabici

Siły rosyjskie przeprowadziły w nocy z wtorku na środę ataki m.in. w obwodach zaporoskim i dniepropietrowskim; są zabici i ranni – poinformowały władze obwodowe w sieciach społecznościowych.

W obwodzie zaporoskim zaatakowano we wtorek wieczorem z wyrzutni Grad i artylerii centrum miasta Hulajpole. Władze obwodowe podały, że są ofiary śmiertelne, choć nie podały ich liczby. Na miasto spadło ponad 20 pocisków. Uszkodzone zostały m.in. siedziba rady miejskiej, poczta i budynki mieszkalne – podały władze obwodowe na Telegramie.

Zmasowany atak rakietowy Rosjan na Hulajpole i Nikopol

Siły rosyjskie po raz kolejny ostrzelały w nocy Nikopol w obwodzie dniepropietrowskim, w wyniku czego zginęły dwie osoby, a dziewięć odniosło obrażenia. Sześć osób zostało rannych w szpitalu, w tym czworo dzieci. Z wyrzutni Grad wystrzelono ponad 30 pocisków. Zniszczone zostały budynki mieszkalne – poinformował szef władz obwodowych Wałentyn Rezniczenko na Telegramie.

We wtorek zaatakowany został Kramatorsk na wschodzie Ukrainy. Specjalny wysłannik Radia ZET do Ukrainy Miłosz Gocłowski przekazał, że co najmniej jedna osoba zginęła.

RadioZET.pl/PAP/oprac. AK