Wywiad: znaczna część wojsk Rosji stała się niezdolna do walki. „Odbudowa zajmie lata”

Ponad jedna czwarta jednostek zaangażowanych przez Rosję do inwazji na Ukrainę stała się niezdolna do dalszej walki, a odbudowa niektórych z nich zajmie lata - przekazało w poniedziałek rano brytyjskie ministerstwo obrony.

Wojna w Ukrainie obnażyła słabości Rosji. „Druga armia świata” stosowała od początku inwazji strategię pełną błędów i traciła przez to ludzi oraz ogromne ilości sprzętu. Po dwóch miesiącach walk liczba utraconych przez Rosję czołgów przekroczyła już 1000.

Ponad 20 000 rosyjskich żołnierzy zostało według Ukrainy wyeliminowanych. Wojskowi podkreślają, że rannych jest zazwyczaj 3 razy więcej, niż zabitych. Część z wycofanych żołnierzy ma wręcz odmawiać powrotu do walki po przegrupowaniu i zmianie celów postawionych przed rosyjską armią. Brytyjskie ministerstw obrony podało, że niezdolne do walki jest już ponad 25 procent sił inwazyjnych, co jest poważnym ciosem dla Rosji.

„25 procent sił rosyjskich w Ukrainie stała się niezdolna bojowo”. Raport z Wielkiej Brytanii

Ministerstwo obrony Wielkiej Brytanii codziennie dzieli się danymi wywiadowczymi na temat przebiegu wojny w Ukrainie. Resort publikuje nie tylko informacje na temat przebiegu walk, lecz także dane analityczne zebrane i opracowane przez służby wywiadowcze.

Z najnowszego raportu można się dowiedzieć, jak bardzo siły rosyjskie ucierpiały w ciągu dwóch miesięcy walk w Ukrainie.

- Na początku konfliktu Rosja zaangażowała ponad 120 batalionowych grup taktycznych, co stanowiło około 65 procent jej wszystkich lądowych sił bojowych. Prawdopodobnie ponad jedna czwarta tych jednostek stała się obecnie nieefektywna bojowo. Niektóre z najbardziej elitarnych jednostek rosyjskich, w tym Siły Powietrznodesantowe, WDW, poniosły największe straty. Odbudowa tych sił zajmie Rosji prawdopodobnie lata – poinformowali Brytyjczycy.

WDW to elitarne oddziały rosyjskie. To właśnie one poniosły ogromną porażkę na samym początku wojny, gdy Rosja próbowała przejąć lotnisko w Hostomlu niedaleko Kijowa.

RadioZET.pl/PAP

Wojna w Ukrainie na żywo: