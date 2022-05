Rosja traci siły militarne. Od początku wojny w Ukrainie niemal 24 tys. Rosjan zostało pojmanych, rannych lub zabitych. Wojskom Putina brakuje już nie tylko sprzętu, ale i chętnych, by wykonywać rozkazy oficerów Putina. Sami żołnierze zaczynają się buntować, choć wiedzą, że za brak lojalności względem Putina mogą zapłacić życiem.

„Traktują nas jak mięso armatnie”. Rosjanie nie chcą walczyć w Ukrainie

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zarejestrowała rozmowę rosyjskich żołnierzy. Jeden z nich mówił o buncie całego oddziału armii Putina w Izium we wschodniej Ukrainie.

Dialog żołnierzy opisała m.in. agencja Ukrinform. Jeden z mężczyzn przyznał, że żołnierze masowo odmawiają rozpoczęcia ofensywy na wschodzie Ukrainy.

- My, krótko mówiąc... zrezygnowaliśmy z tych bzdur [ofensywy – przyp. red]. Panują tu bardzo surowe zasady. Tym, którzy odmówią, grozi egzekucja. Chcemy odejść, ale nie chcą nas odesłać. Jak mówili: "Kazali nam was zastrzelić" – relacjonował rozmówca.

Mężczyzna pytany o powód odmowy dalszej walki w Ukrainie przyznał, że żołnierze wysyłani są na front, „na sam dół”. – My jesteśmy mięsem armatnim, mamy iść w ogień wroga, to samobójstwo – dodał.

Agencja Ukrinform podała, że najeźdźcy nie chcą walczyć. By zostać zwolnionym z tego obowiązku, posuwają się nawet do samookaleczeń, by udowodnić niezdolność do dalszej służby.

Jak poinformował ukraiński wywiad, Kreml prowadzi nieustanny nabór do wojska. Rosyjsko-ukraińską granicę każdego tygodnia przekraczać ma nawet 200 „ochotników”. Tymczasem jak podaje SBU, Rosja próbuje zatuszować swoje straty militarne. Zwłoki zabitych w Ukrainie Rosjan wywożone są partiami i tylko nocą, co ma pomóc ukryć duże straty wojsk rosyjskich na wojnie.

RadioZET.pl/PAP/Ukrinform

NA ŻYWO: WOJNA W UKRAINIE