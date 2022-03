Zwierzchnik rosyjskiego prawosławia: parady równości winne wojnie w Ukrainie

Od 12 dni trwa wojna w Ukrainie. W Rosji, obok głosów oburzenia na wywołanie konfliktu i antywojennych protestów, pojawiają się również wypowiedzi popierające politykę Kremla. 6 marca w Kościele Prawosławnym przeżywano niedzielę przebaczania win. Z tej okazji słowo do wiernych skierował Cyryl I, patriarcha Moskwy i całej Rusi.

Jak podał serwis The Moscow Times, w niedzielnej homilii hierarcha winił zachodnie wartości - w tym parady społeczności LGBT+ - za przyczynę inwazji na Ukrainę. Jego zdaniem wojna toczy się o to, „po której stronie Boga stanie ludzkość” w przepaści między zwolennikami "dumy gejowskiej" – lub zachodnimi rządami, które na to pozwalają – a ich przeciwnikami we wspieranej przez Rosję wschodniej Ukrainie.

Głowa rosyjskiego prawosławia obwinia parady równości za wojnę w Ukrainie

Zwierzchnik rosyjskiego prawosławia określił parady społeczności LGBT+ jako „test lojalności” wobec zachodnich rządów, które tzw. separatystyczne republiki w Donbasie „zasadniczo odrzuciły”. Dodał, że od ośmiu lat (wówczas rozpoczęła się pierwsza inwazja Rosji na Ukrainę) "podejmowane są próby zniszczenia tego, co istnieje w Donbasie".

Patriarcha Cyryl określił rosyjską inwazję na Ukrainę w apokaliptycznych. Określił konflikt militarny jako „znacznie ważniejszy niż polityka”. - Jeśli ludzkość zaakceptuje, że grzech nie jest pogwałceniem prawa Bożego, jeśli ludzkość zaakceptuje, że grzech jest odmianą ludzkiego zachowania, wówczas cywilizacja ludzka się zakończy - dodał Cyryl I.

W ostatnich latach zwierzchnicy rosyjskiego prawosławia oskarżani są o zbytnie sprzyjanie Władimirowi Putinowi i udzielanie mu poparcia. Kreml ofensywę militarną w Ukrainie nie nazywa wojną, ale "operacją specjalną".

RadioZET.pl/PAP