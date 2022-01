Złodzieje ukradli drogę. “Pozostał jedynie piasek”

"Nieznani sprawcy ukradli ogromną ilość bruku z dworca towarowego w saksońskim mieście Żytawa. Jak podała w tym tygodniu policja federalna, w grę wchodziło 60 ton kostki brukowej. Na powierzchni 300 metrów kwadratowych pozostał jedynie piasek" - pisze portal stacji mdr.

Pracownicy Deutsche Bahn zauważyli brak kostki i 10 stycznia poinformowali policję. Policja zawęziła czas popełnienia przestępstwa do dni pomiędzy 16 a 23 grudnia 2021 roku.

Żytawa. Złodzieje wyrwali 60 ton kostki brukowej

Wiadomo, że do wyrwania nawierzchni użyto ciężkiego sprzętu, np. małej koparki, a aby wywieźć łup potrzebna była ciężarówka. Kwota szkody wynosi 30 tys. euro, ponieważ na 20 tys. euro szacuje się na samą naprawę drogi, a 9 tys. euro potrzeba na zakup kostki brukowej - informuje mdr.

Nie wiadomo, czy kostka brukowa pozostała w Saksonii, czy została przewieziona do innych, sąsiednich krajów. Policja prowadzi obecnie dochodzenie - jak to podkreślono - "we wszystkich kierunkach".

RadioZET.pl/Z Berlina Berenika Lemańczyk (PAP)/oprac. AK