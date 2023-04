Do tragedii doszło w sobotę wieczorem, ok. godz. 22:30 czasu lokalnego (w niedzielę ok. godz. 5:30 czasu polskiego), w amerykańskim stanie Alabama. Jak podała agencja Associated Press, w trakcie imprezy urodzinowej doszło tam do strzelaniny, w wynik której zginęły cztery osoby.

USA. Strzelanina na imprezie urodzinowej. Nie żyją cztery osoby

Władze stanowe nie przekazały jednak jak dotąd szczegółów zdarzenia. Miejscowa stacja telewizyjna WRBL - która informowała o 20 osobach rannych - pokazała kadry ze strzelaniny.

Wydarzyła się ona w mieście Dadeville, ok. 92 km na północny wschód od stolicy stanu - Montgomery. Stacja podała, że impreza najprawdopodobniej odbywała się w siedzibie miejscowej szkoły tańca, a jej organizatorem był nastolatek.

W sieci można znaleźć nagrania, które mogą pokazywać to, co wydarzyło się w w sobotę w Alabamie. Widać na nich ludzi, uciekających w popłochu z budynku szkoły tańca oraz niezidentyfikowanego mężczyznę ubranego w białe szorty, który oddaje strzały z pistoletu.

Jak zauważyła natomiast AP, nie podano jednak, czy sprawca lub sprawcy zostali zatrzymani. Gubernator Alabamy Kay Ivey poinformowała, że pozostaje w kontakcie z organami ścigania, które na bieżąco przekazują jej ustalenia.

"Dziś smucę się z mieszkańcami Dadeville i moimi rodakami z Alabamy. W naszym stanie nie ma miejsca na brutalne przestępstwa, a organy ścigania są na bieżąco informowane o pojawiających się szczegółach" - napisała Ivey w mediach społecznościowych.

Według organizacji pozarządowej Gun Violence Archive od początku 2023 roku w USA doszło do ponad 140 masowych strzelanin. Za masową strzelaninę uważa się taką, w której giną co najmniej cztery osoby.

