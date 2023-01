Alarm bombowy w Kijowie. W mieście było słychać wybuchy

Co najmniej trzy wybuchy słychać było w stolicy Ukrainy w sobotę rano. Mieszkańców poproszono o przejście do schronów. Burmistrz Kijowa Witalij Kliczko, cytowany przez serwis The Kyiv Independent, przekazał, że do eksplozji doszło w stołecznym rejonie dniprowskim.

"Rosja atakuje Kijów rakietami"

Władze Kijowa poinformowały o ataku rakietowym na krytyczną infrastrukturę miasta. Przedstawiciel ukraińskiego MSW Anton Heraszczenko przekazał, że został on przeprowadzony operacyjno-taktycznymi pociskami balistycznymi typu Iskander lub podobnymi. - Czekam na oficjalne potwierdzenie - dodał. Na Kijów spadły też resztki rakiet w obszarze niezabudowanym. "Nie ma ofiar" - napisał.

Wybuchy można było usłyszeć około godziny 9.30 czasu lokalnego (8.30 w Polsce). Dopiero po nich zabrzmiały syreny ostrzegające przed niebezpieczeństwem. Władze ukraińskie zazwyczaj informują o nadchodzących atakach z dużym wyprzedzeniem.

"Rosja atakuje Kijów rakietami. Odłamki spadły w mojej dzielnicy. Eksplozje potwierdzono również na lewym brzegu. Obiekt infrastruktury uszkodzony" - napisała na Twitterze była rzeczniczka Wołydymyra Zełenskiego Iuliia Mendel.

Atak rakietowy w Charkowie

Wcześniej o atakach informowano w Charkowie. "Dziś rano wróg przeprowadził kolejny atak rakietowy na infrastrukturę krytyczną i obiekty przemysłowe w Charkowie i regionie" - przekazał szef Charkowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Oleg Sinegubow.

"W mieście i okolicach możliwe są awaryjne przerwy w dostawie prądu. Obecnie jednostki Państwowego Pogotowia Ratunkowego i Departamentu Energetyki pracują nad usunięciem skutków i ustabilizowaniem sytuacji w zakresie dostaw energii elektrycznej" - poinformowano.

"Wzywam wszystkich, aby nie ignorowali sygnałów ostrzegawczych z powietrza. Zagrożenie atakiem rakietowym nadal istnieje" - napisał Sinegubow na Telegramie.

RadioZET.pl/PAP/Telegram/kyivindependent.com