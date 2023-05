Alarmujące doniesienia. "Myślę, że Putin przygotowuje się na wojnę z Zachodem"

Według rosyjskiego opozycjonisty Leonida Gozmana, który rozmawiał z "Rzeczpospolitą", Władimir Putin "nigdy się nie zatrzyma". - Rosja bardzo osłabła, ale wciąż nadchodzi stamtąd zagrożenie. Niebezpieczne jest to, że taki człowiek stoi na czele Rosji - mówił.

"Myślę, że Putin szykuje się na wojnę z Zachodem"

- Putin jest jednym z najbardziej niezależnych ludzi na świecie. Stracił też kontakt z rzeczywistością. Naród rosyjski też nie ma wpływu na jego zachowanie - ocenił. Zdaniem opozycjonisty "żadne społeczne czy gospodarcze trudności nie powstrzymają dyktatora od realizacji swoich celów". - On nigdy się nie zatrzyma, chyba że zostanie zatrzymany przez innych - stwierdził.

W opinii Gozmana rosyjski autokrata wierzy, że "władze Ukrainy są marionetkami Zachodu, że są sterowane z Waszyngtonu". - Putin może też uważać, że wojna z NATO jest nieunikniona i dlatego chce się do niej przygotować. W tym celu wydłuża wojnę z Ukrainą, chce podpisać jakąś umowę pokojową i szybko się zbroić. Myślę, że on przygotowuje się do wojny ze zjednoczonym Zachodem - powiedział opozycjonista. Ocenił też, że prezydent Federacji Rosyjskiej potrzebuje czasu, by rozbudować potencjał nuklearny.

Skuteczna obrona Bachmutu

Wojska Kremla wciąż zaciekle próbują zdobyć ukraiński Bachmut. Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar powiedziała w poniedziałek, że starania wroga są nieskuteczne. - Z wojskowego punktu widzenia obrona Bachmutu bez wątpienia przyniosła zakładany efekt - stwirdziła.

Dodała, że wojska ukraińskie atakujące na północ i południe od Bachmutu "posuwają się do przodu". - Tempo tych działań nieco się zmniejszyło, ale mimo to zajmują wzniesienia w pobliżu miasta. Umożliwi nam to ostrzeliwanie rosyjskich pozycji w Bachmucie i utrudni wrogowi pozostanie w tej miejscowości - mówiła.

RadioZET.pl/"Rzeczpospolita"/PAP