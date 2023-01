Alarmujące sygnały z Białorusi. "Planowanie użycia wojsk"

Na Białorusi rozpoczęły się ćwiczenia sztabowe wspólnego z Rosją Regionalnego Zgrupowania Wojsk - powiadomił we wtorek Reuters, powołując się na tamtejsze ministerstwo obrony. To kolejna oznaka ścisłej współpracy reżimów w Mińsku i Moskwie, która tylko wzmaga spekulacje, dotyczące ewentualnego przystąpienia Białorusi do wojny w Ukrainie.