Aleksiej Nawalny może trafić do kolonii karnej. Opozycjonista przed sądem

Aleksiej Nawalny może trafić do kolonii karnej na 3,5 roku. We wtorek Sąd Miejski w Moskwie rozpatrzy wniosek o zamianę jego wyroku w zawieszeniu na faktyczne pozbawienie wolności. Rosyjski opozycjonista został skazany za domniemaną defraudację funduszy francuskiej firmy Yves Rocher. Dodatkowo, rosyjska służba więzienna oskarża go o "naruszenie warunków próby".