Ambasadorowi RP grożono śmiercią w rosyjskiej telewizji. Jest reakcja MSZ

W popularnym w Rosji programie publicystycznym prowadzonym przez Władimira Sołowiewa gościł Paweł Astachow, znany z szerzenia kremlowskiej propagandy były rzecznik praw obywatelskich Federacji Rosyjskiej.

Rosyjski propagandysta grozi ambasadorowi RP

Propagandysta "popisał się" skandaliczną wypowiedzią, która wywołała reakcję polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. - Zobaczcie co oni (Polacy - red.) robią. Wyrzucili naszych z mieszkań, wyrzucili z domu wypoczynkowego, przejęli konto bankowe naszej ambasady, teraz zabrali szkołę, i jak my na to odpowiadamy? - pytał Astachow.

- Nota dyplomatyczna, wezwanie ambasadora. Kiedy w ubiegłym roku oblali farbą naszego ambasadora podczas obchodów dnia zwycięstwa, zastanawiałem się, czy znają polskiego ambasadora tonącego w rzece Moskwa - kontynuował.

Polskie MSZ reaguje. "Wzywamy do zapewnienia bezpieczeństwa"

Na słowa Pawła Asachowa zagregowało polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. "Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP potępia wypowiedź Pawła Astachowa dowodzącą, że dopuszczalne jest zabójstwo Ambasadora RP. Wzywamy Rosję do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim dyplomatom zgodnie z Konwencją Wiedeńską" - czytamy w komunikacie.

