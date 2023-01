Amerykański generał podał datę chińskiej inwazji na Tajwan. "Celuj w głowę"

Tajwan przez część ekspertów jest wskazywany jako potencjalne miejsce bezpośredniego starcia militarnego USA i Chin. "Mam nadzieję, że się mylę. Moje przeczucie mówi mi, że będziemy walczyć w 2025 roku" - napisał gen. Minihan w notatce wysłanej do oficerów, którą cytuje amerykański portal NBC.

Minihan stwierdził w notatce, że ponieważ zarówno Tajwan, jak i Stany Zjednoczone będą miały wybory prezydenckie w 2024 roku, USA będą "rozproszone", a chiński prezydent Xi Jinping będzie miał możliwość dokonania agresywnego ruchu na Tajwanie.

Chiny zaatakują Tajwan? Amerykański generał podał datę

Jak zaznacza NBC, notatka jest skierowana do wszystkich dowódców oddziałów powietrznych w Air Mobility Command (AMC) i innych dowódców operacyjnych Sił Powietrznych. Nakazuje im do 28 lutego zgłosić wszystkie znaczące wysiłki w celu przygotowania się do walki z Chinami.

"Bezlitosna śmiertelność liczy się najbardziej. Celuj w głowę" - pisze w liście do oficerów amerykański generał. Po publikacji przez NBC artykułu informującego o liście generała Minihana urzędnik Departamentu Obrony przekazał: - Te komentarze nie są reprezentatywne dla poglądów departamentu na temat Chin.

Z kolei rzecznik AMC potwierdził prawdziwość notatki. - Jest to autentyczna wewnętrzna notatka generała Minihana skierowana do podległych mu zespołów dowódczych. Jego rozkaz opiera się na zeszłorocznych fundamentalnych wysiłkach Air Mobility Command, aby przygotować wojsko do przyszłego konfliktu, jeżeli odstraszanie zawiedzie - oświadczył.

NBC przypomina, że w marcu 2021 roku adm. Philip Davidson, ówczesny dowódca amerykańskiego Dowództwa Indo-Pacyfiku, powiedział na przesłuchaniu senackiej Komisji Służb Zbrojnych, że "Tajwan jest wyraźnie jedną z ambicji Chin".

Chiny uważają Tajwan za swoją zbuntowaną prowincję i systematycznie nasilają presję militarną, polityczną i gospodarczą, aby podkreślić swoje roszczenia do tej wyspy. Zastępca dyrektora CIA David Cohen we wrześniu 2022 r. przekazał, że prezydent Chin Xi Jinping powiedział swoim generałom, że chce by chińskie wojsko było zdolne do zajęcia Tajwanu siłą do 2027 roku.

RadioZET.pl/PAP