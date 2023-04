Robert Mansfield z Leicestershire w Anglii przekonuje, że zobaczył i nagrał anioła. Tajemnicza sytuacja miała miejsce, gdy jego 31-letnia partnerka wraz z 7-letnim synem zbliżali się do mieszkania. Wówczas kamera umieszczona przed drzwiami zarejestrowała smugę, która pojawiła się i szybko zniknęła.

33-latek z Leicestershire twierdzi, że smuga to w rzeczywistości anioł. Mansfield postanowił umieścić nagranie w mediach społecznościowych, gdzie wywołało ono ożywioną dyskusję. "Widać skrzydła, a jeśli spojrzysz uważnie, zobaczysz jasne światła. Gdy zniknie, latarnie też się ściemniają" - napisał.

Anglia. 33-latek twierdzi, że nagrał anioła. Wideo

Co więcej, mężczyzna podkreślił, że nie przestraszył się rzekomej zjawy. Uznał ją za znak od zmarłego ojca. - Ostatnio mieliśmy ciężki okres, więc widok czegoś takiego sprawia, że myślisz, że ktoś cię pilnuje - powiedział w rozmowie z "New York Post". - Zawsze mówimy, że mój tata jest aniołem stróżem moich dzieci, więc gdy widzę coś takiego, serce się raduje - dodał.

Film podzielił jednak internautów. Część jest zdania, że "zjawa" to tak naprawdę odbicie światła od jasnej kurtki chłopca, który właśnie wchodził do mieszkania. Inni twierdzą z kolei, że na nagraniu wyraźnie widać istotę ze skrzydłami. "To zdecydowanie nie jest odbicie, ponieważ widać, jak anielskie skrzydła trzepoczą" - czytamy w jednym z komentarzy.

- Nigdy wcześniej nie doświadczyłem czegoś takiego. To było niesamowite i dodało nam otuchy - ocenił w rozmowie z mediami Robert Mansfield. Dodał, że wielokrotnie chłopiec w tej samej kurtce wchodził do domu, ale nigdy żadna smuga nie została zarejestrowana przez kamerę.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/ Mirror/ New York Post