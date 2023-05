Sensacyjne doniesienia z Watykanu. "To na razie hipoteza"

Wołodymyr Zełenski może udać się do Watykanu i spotkać z papieżem Franciszkiem. Źródła watykańskie, cytowane przez agencję Ansa przekazały: "Możliwe jest, że papież spotka się z ukraińskim prezydentem w sobotę". Zaznacza się zarazem, że to na razie hipoteza.

Ansa: Zełenski ma spotkać się z Franciszkiem

Papież był wielokrotnie krytykowany za wypowiedzi o wojnie w Ukrainie. Franciszkowi wytykano, że nie wskazywał jednoznacznie Rosji jako agresora. Kontrowersje wywoływały też jego słowa, że "wszyscy jesteśmy winni". Wypowiedź papieża była interpretowana jako relatywizowanie winy Rosji, która zaatakowała sąsiedni kraj.

Na początku marca Franciszek zadeklarował, że złożyć wizytę w Ukrainie, ale postawił warunek. - Chcę pojechać do Kijowa, ale pod warunkiem, że pojadę też do Moskwy. Udam się do obydwu tych miejsc, albo do żadnego - stwierdził.

