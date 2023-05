Arman Soldin nie żyje. Dziennikarz zginął w rosyjskim ataku rakietowym

Koordynator wideo AFP na Ukrainie Arman Soldin zginął we wtorek po południu w ataku rakietowym we wschodniej Ukrainie - poinformowali dziennikarze AFP na Ukrainie. Do ostrzału doszło około godziny 16.30 czasu lokalnego w pobliżu miejscowości Czasiw Jar w pobliżu Bachmutu.

Rosyjskie siły przeprowadziły w ciągu minionej doby prawie 30 ataków w Donbasie na wschodzie Ukrainy - informuje we wtorek sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Wojsko rosyjskie bez skutku kontynuowało działania ofensywne w Bachmucie - dodaje sztab. Główne wysiłki przeciwnik nadal koncentruje na odcinku łymańskim, bachmuckim, awdijiwskim i marjinskim.

W poniedziałek rosyjskie okupacyjne siły zaczęły wywozić dzieci i ich rodziców oraz pracowników sfery budżetowej z miasta Kamionka Dnieprzańska w obwodzie zaporoskim - podaje sztab. Według ukraińskiej strony "chętnych było niewiele". Ludzie wywożeni są do Berdiańska. Jednocześnie wszystkich pracowników medycznych miejscowego szpitala wezwano do pracy.

Rosyjska 72. samodzielna brygada zmechanizowana uciekła spod Bachmutu na wschodzie Ukrainy - poinformowała we wtorek 3. samodzielna brygada szturmowa Sił Zbrojnych Ukrainy. "Oficjalnie. Informacje (założyciela grupy Wagnera Jewgienija) Prigożyna o ucieczce 72. samodzielnej brygady zmechanizowanej sił zbrojnych Rosji spod Bachmutu i o 500 trupach Rosjan, które tam zostały, są prawdziwe" - napisała ukraińska brygada w mediach społecznościowych. "Trzecia brygada dziękuje za rozgłos towarzyszący naszemu sukcesowi na froncie" - dodano.

W ciągu dwóch dni na południowy zachód od miasta szturmowcy z 3. brygady w ramach grupy taktycznej Azow zlikwidowali 64 przeciwników i poważnie ranili 87 - poinformowano. Są wśród nich również najemnicy z grupy Wagnera. Bachmut i Marjinka w obwodzie donieckim to miejsca, w których toczą się najbardziej zacięte walki.

