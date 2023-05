Atak na rezydencję Putina? Sensacyjne doniesienia z Rosji

Doniesienia o ataku dronów na Moskwę pojawiły się we wtorek 30 maja rano. Jak relacjonuje rosyjska redakcja BBC, świadkowie mówili o bezzałogowcach, które uderzyły w domy mieszkalne przy Prospekcie Lenińskim i ulicy Profsojuznej na południowym zachodzie Moskwy oraz przy ulicy Atłasowa, która znajduje się już poza obwodnicą Moskwy. Portale informacyjne i media społecznościowe podawały rozmaitą liczbę dronów, od ośmiu do nawet 25.

Moskwa. Jeden z dronów spadł niedaleko rezydencji Putina

Serwis InformNapalm – wywodząca się z Ukrainy międzynarodowa grupa niezależnych dziennikarzy, wolontariuszy i hakerów walczących z propagandą Kremla – podał, że drony nadleciały ze wschodniej części obwodu moskiewskiego. Aparaty te były produkcji chińskiej – twierdzi serwis.

Jak podaje Ukrinform, niezależna dziennikarka rosyjska Farida Rustamowa zwróciła uwagę na miejscowości, które wymienił rosyjski parlamentarzysta Aleksandr Chinsztejn. Oznajmił on, że drony zostały strącone w rejonie wsi: Iljinskoje, Timoszkino, Razdory, Romaszkino i koło osiedla willowego Greenfield. Jeśli doniesienia te są prawdziwe, to uwagę zwracają Razdory: jest to, jak informuje Rustamowa, część słynnej Rublowki – rejonu, gdzie wille ma rosyjska elita.

Rezydencja Putina na terenie majątku Nowo-Ogariowo, koło wsi Usowo, jest położona "dziesięć minut jazdy samochodem" od Razdorów – zauważa Rustamowa. Niezależny rosyjski portal Mediazona informuje z kolei, że na osiedlu Greenfield znajduje się pałac szefa Gazpromu Aleksieja Millera.

Rosja oskarża Ukrainę o atak dronami

Doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, Mychajło Podolak, powiedział, że Ukraina "nie jest bezpośrednio zaangażowana" w te ataki. Dodał, że tak dla niego, jak i dla większości Ukraińców o wiele ważniejszą kwestią są rosyjskie ataki na ukraińskie terytoria, zwłaszcza na Kijów, który ostrzeliwany jest niemal codziennie.

Według Kremla incydent z dronami w Moskwie był "odpowiedzią Kijowa na skuteczne ataki na ukraińskie centra dowodzenia". – Dzień pracy prezydenta Putina zaczął się bardzo wcześnie. Otrzymywał informacje w czasie rzeczywistym od ministerstwa obrony, mera Moskwy, gubernator obwodu moskiewskiego i ministerstwa ds. sytuacji nadzwyczajnych – mówił rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Dodał, że mieszkańcy rosyjskiej stolicy nie są zagrożeni.

