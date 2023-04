Ataki terrorystyczne w Izraelu. Polski MSZ wydał komunikat

Obywatel Włoch zginął, a siedmiu innych turystów zostało rannych w ataku w Tel Awiwie - podały w piątek późnym wieczorem izraelskie służby medyczne. Wśród rannych jest między innymi 17-letnia dziewczyna.

Jak poinformowała policja, zamachowiec wjechał autem w grupę ludzi w pobliżu nadmorskiej promenady. Gdy próbował wyciągnąć broń, został zastrzelony przez policjanta.

Ataki terrorystyczne w Tel Awiwie. Nie żyje turysta z Włoch

Palestyńska organizacja Islamski Dżihad wydała w piątek wieczorem oświadczenie, w którym napisano, że atak w Tel Awiwie był "naturalną i pełnoprawną odpowiedzią na zbrodnie okupanta popełniane na narodzie palestyńskim" - podaje dziennik "Haarec".

MSZ w związku z zamachami terrorystycznymi na Zachodnim Brzegu oraz w Tel Awiwe, a także ryzykiem wystąpienia kolejnych aktów przemocy, apeluje do polskich obywateli o zachowanie szczególnej ostrożności. Zaleca spokój i rozważenie przełożenia podróży do Izraela i Palestyny do czasu uspokojenia się sytuacji.

"W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą, Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie mogło nawiązać z Państwem kontakt, a także udzielić niezbędnych informacji oraz pomocy. W sytuacjach nagłych istnieje możliwość kontaktu z konsulem w Tel Awiwie pod numerem telefonu dyżurnego: numer alarmowy wybierany z lokalnego telefonu stacjonarnego lub komórkowego: 0-54-744-4106, a numer alarmowy wybierany z Polski lub z polskiego telefonu komórkowego zagranicą: 00972-54-744-4106" - informuje MSZ.

W piątek doszło także do strzelaniny w Dolinie Jordanu na Zachodnim Brzegu. Zginęły w niej dwie Izraelki, a trzecia została ciężko ranna. Według agencji Associated Press, samochód, którym jechały kobiety został ostrzelany przez Palestyńczyków.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu nakazał w piątek wieczorem zmobilizowanie sił bezpieczeństwa, w tym dodatkowych oddziałów wojskowych, po atakach terrorystycznych, do których doszło tego dnia w Tel Awiwie i w Dolinie Jordanu - głosi komunikat kancelarii szefa rządu.

Sytuacja w Izraelu jest napięta. Trwa żydowskie święto Paschy oraz święty dla muzułmanów miesiąc ramadan. W środę izraelska policja dwukrotnie starła się z muzułmańskimi wiernymi w meczecie Al-Aksa w Jerozolimie. Eskalacja przemocy spowodowała wymianę ognia w Strefie Gazy i podsyciła obawy przed dalszymi rozruchami.

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres był "zszokowany i zbulwersowany" obrazami izraelskich sił bezpieczeństwa bijących ludzi w meczecie, zwłaszcza że doszło do tego w czasie świętym dla żydów, chrześcijan i muzułmanów, który powinien być okresem pokoju.

RadioZET.pl/PAP