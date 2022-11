Pyton ukąsił na podwórku 5-latka i zaczął wciągać. Na pomoc rzucił się dziadek

Trzymetrowy pyton ukąsił pięciolatka i wciągnął go do basenu. Chłopiec przeżył, a jedyną pamiątką ze zdarzenia jest drobna rana na jego kostce. W udzielonym w piątek wywiadzie dla lokalnego radia 3AW ojciec dziecka stwierdził, że "tak to już jest w Australii".