Szukali zaginionego, wtedy napastnicy otworzyli ogień. Nie żyje sześć osób

Sześć osób, w tym dwóch policjantów zginęło w poniedziałek w strzelaninie, do której doszło w miejscowości Wieambilla w stanie Queensland, we wschodniej części Australii. Funkcjonariusze zostali zaatakowani, gdy przybyli na teren posesji, by sprawdzić doniesienia o osobie uważanej za zaginioną – podała policja z tego australijskiego stanu.