W Australii wydano ostrzeżenie sanitarne. Zaginęła radioaktywna kapsuła o 6 mm średnicy i 8 mm wysokości. Jak podały władze, "stwarza ona ryzyko oparzeń lub chorób popromiennych".

Australia. Zaginęła radioaktywna kapsuła. Apel władz

Alert wydany został około godziny 15:20 w piątek lokalnego czasu. W komunikacie wyjaśniono, że okrągła, srebrna kapsuła zawierająca substancję radioaktywną zaginęła podczas transportu z północnej części miasta Newman na północno-wschodnie przedmieścia Perth. Te dwa punkty dzieli odległość ponad 1400 km.

"Ostrzeżenia o zagrożeniu wydano dla regionów Pilbara, Midwest Gascoyne, Goldfields-Midlands i Perth Metropolitan” – napisano w oświadczeniu.

Mierniki radioaktywne są powszechnie stosowane w górnictwie. Władze poinformowały, że kapsuła „emituje rozsądną ilość promieniowania”, które jest równoważne 10 promieniom rentgenowskim na godzinę lub ilości naturalnego promieniowania, na które organizm jest narażony przez ponad rok.

- Emituje zarówno promienie beta, jak i gamma, mogąc powodować uszkodzenie skóry, w tym oparzenia. A jeśli znajduje się wystarczająco długo obok człowieka, może spowodować ostrą chorobę popromienną - powiedział dyrektor ds. zdrowia Andy Robertson.

Poszukiwania trwają. Kapsuła prawdopodobnie spadła z ciężarówki. Zaapelowano, aby każdy kierowca, który podróżował wzdłuż Great Northern Highway między Newman a Perth od 10 stycznia, sprawdził swoje opony.

Departament Straży Pożarnej i Służb Ratowniczych oświadczył, że zagrożenie dla ludzi jest „stosunkowo niskie”. Osoby, które mogły widzieć urządzenie, powinny trzymać się od niego w odległości co najmniej pięciu metrów. „Nie dotykaj go, nie wkładaj do torby ani do samochodu” – zaapelowano.

RadioZET.pl/perthnow.com.au/abc.net.au