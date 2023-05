Rosja ogłosiła w sobotę zdobycie Bachmutu i opanowanie wszystkich rejonów tego miasta w Donbasie. Nagranie z symbolicznym przekazem dowódcy wojsk najemnych, Jewgienija Prigożyna, krąży po sieci.

Znamienne słowa ws. Bachmutu wypowiedział w niedzielę o poranku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Przebywający na szczycie państw G7 ukraiński przywódca stwierdził, że Bachmut "pozostaje już tylko w naszych sercach".

Bachmut zdobyty przez Rosjan? Ukraina: Wciąż walczymy

Władze w Kijowie i ukraińskie wojsko zaznaczają jednak, że miasto nie zostało zdobyte, choć sytuacja pozostaje krytyczna. - Prezydent dobrze powiedział: miasto w rzeczywistości jest zmiecione z powierzchni ziemi. Wróg codziennie poprzez zmasowane uderzenia artylerii, lotnictwa niszczy (je), a nasze jednostki informują, że sytuacja jest niezwykle trudna – przekazał rzecznik Wschodniego Zgrupowania Sił Zbrojnych Ukrainy pułkownik Serhij Czerewaty, cytowany przez portal Suspilne.

Podkreślił, że ukraińscy wojskowi utrzymują obiekty fortyfikacyjne i kilka pomieszczeń w południowo-zachodniej części miasta. Według niego Rosjanie "w rzeczywistości nie zdobyli do końca" Bachmutu. O tym, że to jeszcze nie koniec batalii o to miasto, mówiła w niedzielę ukraińska wiceminister obrony Hanna Malar.

- Nasze wojska wzięły miasto w półokrążenie, co daje nam możliwość niszczenia wroga. To oznacza, że przeciwnik musi się bronić w tej części miasta, którą kontroluje - napisała wiceminister w komunikatorze Telegram. Również zaznaczyła, że obrońcy utrzymują kontrolę nad ostatnimi obiektami przemysłowymi i infrastrukturalnymi przy wyjeździe z miasta w stronę Kostiantyniwki.

RadioZET.pl/Telegram