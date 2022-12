Benedykt XVI jest bardzo chory. Papież Franciszek prosi o specjalną modlitwę

Papież Franciszek prosi wiernych o specjalną modlitwę za Benedykta XVI - podały służby prasowe Watykanu. Biskup Rzymu dodał, że jego poprzednik jest "bardzo chory". - Prośmy Pana, aby go pocieszał i wspierał w tym świadectwie miłości do Kościoła aż do końca - dodał Franciszek.