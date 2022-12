Benedykt XVI nie żyje. Emerytowany papież miał 95 lat

Benedykt XVI zmarł w Watykanie. W środę pogorszenie stanu zdrowia emerytowanego papieża potwierdził dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni. Wcześniej o specjalną modlitwę za swojego poprzednika prosił wiernych papież Franciszek.

Dodał, że Benedykt XVI jest bardzo chory. Poprosił o modlitwę do Boga, by "go pocieszył i wspierał w jego świadectwie miłości Kościoła do samego końca". Kilka godzin później Franciszek odwiedził 95-letniego emerytowanego papieża.

Benedykt XVI nie żyje

Joseph Ratzinger urodził się 16 kwietnia 1927 roku w Marktl am Inn w niemieckiej Bawarii. W 1944–45 r. wcielony do Wehrmachtu, w 1945 jeniec wojenny. Sześć lat później przyjął święcenia kapłańskie. Od 1958 profesor teologii dogmatycznej i fundamentalnej w Wyższej Szkole Filozoficzno-Teologicznej we Freisingu, następnie na uniwersytecie w Bonn (1959–63), Münster (1963–66), Tybindze (1966–69) i Ratyzbonie (1969–77).

Brał udział w obradach Soboru Watykańskiego II. W 1977–82 arcybp Monachium i Freisingu, od 1977 kardynał. W latach 1981–2005 był prefektem watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary. W okresie 2002–05 dziekan kolegium kardynalskiego. Kierował pracami nad nowym katechizmem katolickiego.

Należał do grona najbliższych współpracowników papieża Jana Pawła II. Ratzinger był jednym z głównych teologów chrześcijańskich XX w., uznawany za współtwórcę współczesnej teologii fundamentalnej i dogmatycznej.

W 2005 roku, po śmierci Jana Pawła II, kolegium kardynalskie w konklawe wybrało go na kolejnego papieża. Rok później ukazała się pierwsza encyklika "Deus Caritas est" poświęcona miłości — od ludzkiej po boską — oraz miłosierdziu i działalności charytatywnej. Polska była pierwszym krajem, do którego Benedykt XVI udał się z pielgrzymką (25–28 V 2006). Benedykt XVI abdykował 28 lutego 2013.

RadioZET.pl