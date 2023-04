Berlusconi ciężko chory. Media: usłyszał diagnozę. "Najcięższa noc w jego życiu"

Silvio Berlusconi w środę trafił na oddział intensywnej terapii z powodu problemów z oddychaniem. Włoska agencja Ansa przekazała, że jego stan jest stabilny. W czwartek pojawiły się nowe informacje ws. byłego premiera Włoch.

Media: Berlusconi ma białaczkę

Minister spraw zagranicznych Antonio Tajani, członek partii Forza Italia, powiedział radiu Rai Uno, że rozmawiał z lekarzem Berlusconiego. - Powiedział mi, że Silvio Berlusconi miał spokojną noc, jego stan jest stabilny - cytuje jego słowa agencja AFP.

Czterokrotny premier Włoch został pospiesznie przewieziony do szpitala San Raffaele w Mediolanie po tym, jak skarżył się na trudności z oddychaniem i miał niski poziom tlenu we krwi, co obciążało jego układ krążenia - podały włoskie media. Lider prawicowej partii Forza Italia w zeszłym miesiącu spędził cztery dni w tej samej placówce na badaniach kontrolnych.

Tymczasem, jak informuje agencja Reuters, powołując się na bliskie sprawie źródło, i "Corriere della Sera", u Berlusconiego zdiagnozowano białaczkę. Rzecznik polityka Paolo Russo, zapytany o nieoficjalne doniesienia, nie zaprzeczył nim ani ich nie potwierdził. Dodał jedynie, że „nie jest upoważniony do udzielania informacji zdrowotnych, ale »Corriere della Sera« jest najbardziej zaufaną włoską gazetą”.

Dziennik przekazał, że były włoski szef rządu przeszedł tomografię klatki piersiowej i pobrano od niego szpik. „Być może była to najtrudniejsza noc w jego życiu" – podsumowano w artykule.

Berlusconi w ostatnich latach kilkukrotnie trafiał do szpitala. Jak zauważają włoskie media, 86-letni polityk i magnat medialny ma rozrusznik serca, w 2016 roku przeszedł operację wymiany zastawki aortalnej, pokonał także raka prostaty i COVID-19.

RadioZET.pl/AFP/CNN/Reuters/corriere.it