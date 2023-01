12-latek i jego rodzice nie żyją. "Szykowali się do Bożego Narodzenia"

12-letni chłopiec i jego rodzice zginęli w rosyjskim ostrzale w Berysławiu w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy - poinformował w czwartek wiceszef biura kancelarii prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Kyryło Tymoszenko.

Berysław. Cała rodzina zginęła w Boże Narodzenie w rosyjskim ostrzale

"Dziś w mieście tragiczne nowiny - ostrzał okupantów. W wyniku uderzenia pocisku w dom mieszkalny zginęła rodzina" - napisał Tymoszenko na Telegramie.

"Rankiem mówią o «rozejmie bożonarodzeniowym», a w południe zabijają całą rodzinę. Czym zawinili mąż, jego żona i 12-letni syn? Szykowali się do spędzenia razem Bożego Narodzenia, ale zginęli we własnym domu w cynicznym ataku rosyjskim" - dodał pod adresem Rosjan.

Berysław został wyzwolony spod okupacji rosyjskiej na początku listopada. Zwierzchnik Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej (RPC) patriarcha Cyryl wezwał wcześniej w czwartek do "świątecznego rozejmu" między Rosją a Ukrainą. Miałby on trwać od południa w piątek 6 stycznia do północy w sobotę 7 stycznia, aby prawosławni mogli uczestniczyć w nabożeństwach bożonarodzeniowych. Zgodnie z kalendarzem juliańskim prawosławni świętują Boże Narodzenie 7 stycznia. W tej samej wypowiedzi Cyryl określił rosyjską inwazję na Ukrainę "konfliktem wewnętrznym" - podała agencja Interfax-Ukraina.

"Rosyjska Cerkiew Prawosławna nie jest autorytetem dla prawosławia na świecie i działa jak propagandzista wojny, a tym samym jego oświadczenie o rzekomym świątecznym rozejmie to cyniczna pułapka i element pogardy" - ocenił w czwartek doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak w swoim wpisie na Twitterze. "Rosyjska Cerkiew Prawosławna wzywała do ludobójstwa Ukraińców, podżegała do masowych mordów i nawołuje do jeszcze większej militaryzacji Federacji Rosyjskiej" - podkreślił.

RadioZET.pl/PAP