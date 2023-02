"Bohaterowie". Spektakularna akcja polskich ratowników w Turcji. Nagrania podbijają sieć

Polscy ratownicy wydobyli już dziesięć osób spod gruzów w mieście Besni, które zniszczyło trzęsienie ziemi. Po południu w środę wyciągnęli z zawalonego budynku młodą kobietę, nad ranem uratowali 13-letnią dziewczynę, a w nocy nastoletnią dziewczynę i czteroosobową rodzinę - rodziców z dwójką dzieci.

- Ponad 12 godzin dostawaliśmy się do osoby poszkodowanej, to było przebicie na ponad pięć metrów w takim zbrojonym betonie. Trzeba pracować w bardzo ciasnych przestrzeniach z tego względu, że stropy były nałożone jeden na drugi, więc wymagało to wielkiej precyzji i ogromnego poświęcenia - mówi nam Borowiec.

Szef misji polskich strażaków w Turcji dodaje, że w akcji poszukiwawczej strażakom pomagają też psy. - Są wyszkolone do tego, aby wskazywać osoby, które żyją. One przeszły specjalny trening, który pozwala im rozróżnić osobę żywą od martwej. Jeżeli mamy jakiś kontakt z osobą lub mamy oznaki życia, po badaniu urazowym taką osobę staramy się wyciągnąć - tłumaczy.

Nagrania z akcji polskich strażaków publikuje na Twitterze Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Andrzej Bartkowiak. Cieszą się one dużą popularnością, a film z wtorku ma już ponad 3 mln wyświetleń. Jest też wiele komentarzy z wyrazami wdzięczności i podziękowaniami od Turków, którzy piszą, że nasi ratownicy są dla nich bohaterami.

Na razie w Turcji pracuje 76 naszych ratowników z psami, jednak Polska zwiększa swoje zaangażowanie. Na pomoc w środę i czwartek poleci grupa ratowników z Polskiej Grupy Górniczej w porozumieniu z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. - Będzie to grupa 50 osób - pomogą w poszukiwaniach osób uwięzionych pod gruzami po trzęsieniu ziemi - mówi Radiu ZET Tomasz Głogowski, rzecznik prasowy Polskiej Grupy Górniczej.

Co najmniej 70 krajów zadeklarowało pomoc w działaniach ratowniczych i poszukiwawczych po trzęsieniu ziemi - podał we wtorek prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan. Wśród nich są Stany Zjednoczone, które zaoferowały, że z Kalifornii wyślą prawie 100 strażaków z psami i inżynierów budowlanych, Francja, deklarująca wysłanie 139 ratowników, czy Hiszpania, która przygotowała dwa miejskie zespoły poszukiwawczo-ratowniczych z 85 pracownikami i kontyngentem strażaków. Pomagają też sąsiedzi Turcji. Armia izraelska poinformowała, że wysyła zespół poszukiwawczo-ratowniczy składający się ze 150 inżynierów, personelu medycznego i innych pracowników pomocy.

RadioZET.pl/oprac. AK