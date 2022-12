Rosja kontynuuje zbrodniczą wojnę w Ukrainie, nie bacząc na klęski na froncie. Po utracie Chersonia agresorzy nie spoczywają w bestialskich atakach na cywilne cele – budynki mieszkalne, sklepy, szkoły. W sobotę 24 grudnia barbarzyńcy Putina wzięli na cel samo centrum miasta, z którego zostali zmuszeni do wycofania.

Rosja. Bestialski atak na ukraińskie miasto. "To terroryzm"

"Chersoń. Rano, w sobotę, dzień przed Bożym Narodzeniem, w centrum miasta. To nie są obiekty wojskowe, to nie jest wojna według zasad. To terroryzm, to zabójstwo dla zastraszenia i dla przyjemności" – napisał na Facebooku i Telegramie Wołodymyr Zełenski.

Prezydent Ukrainy zrelacjonował sytuację po ostrzale miasta. Na zdjęciach, które opublikował w serwisie, widzimy ofiary ataku w centrum miasta, płonące samochody, ogrom zniszczeń. "Świat musi to zobaczyć, by zrozumieć, że walczymy z absolutnym złem" - zaznaczył Zełenski.

"Państwo-terrorysta nadal niesie ruski mir w postaci ostrzałów ludności cywilnej" – ocenił Zełenski. Według nowych informacji władz Ukrainy w uderzeniach na Chersoń z soboty zginęło ośmioro cywilów, a 58 osób odniosło obrażenia wskutek rosyjskich ostrzałów z wyrzutni Grad. Dane potwierdziło po południu biuro prokuratura generalnego Ukrainy. Wcześniej władze informowały o pięciu ofiarach i 20 rannych.

RadioZET.pl/Telegram