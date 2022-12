Białoruskie czołgi przesunięte na granicę z Polską. "Sprawdzian gotowości"

Białoruś od momentu rosyjskiej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę regularnie ogłasza regularnie nieplanowane sprawdziany gotowości bojowej swoich wojsk, głównie przy granicy z Ukrainą. Tym razem nagła zmiana lokalizacji wojsk lądowych dotyczy poligonu przy granicy z Polską i Litwą.

Białoruski Hajun, kanał na Telegramie śledzący poczynania wojsk reżimu Alaksandra Łukaszenki, opublikował w środę informację o przesunięciu co najmniej 20 czołgów na poligon w pobliżu Grodna na północnym zachodzie kraju. W kolejnym dniu „sprawdzaniu gotowości bojowej” mają brać w udział nowe jednostki i formacje Sił Zbrojnych Białorusi.

Białoruś przenosi czołgi na granicę z Polską i Litwą

Jak przypomniała Ukraińska Prawda, we wtorek Ministerstwo Obrony Białorusi poinformowało o rozpoczęciu "nagłej kontroli gotowości bojowej". Jednocześnie straż graniczna Ukrainy nie odnotowała jednostek bojowych zdolnych do wtargnięcia na granicę z Białorusią. W jej ocenie reżim Łukaszenki chce tylko zaostrzyć sytuację wokół ewentualnego bezpośredniego dołączenia Białorusi do wojny w Ukrainie.

Atak wojsk białoruskich na Ukrainę pozostaje mało prawdopodobny, pomimo ogłoszenia na Białorusi niezapowiadanej inspekcji wojsk – ocenia amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW) w najnowszej analizie. Dodaje, że w Rosji nasila się krytyka ministerstwa obrony ze strony „patriotycznych blogerów”.

W ramach nagłej inspekcji, jak pisze ISW, część wojsk jest kierowana na poligony w kraju, do prac inżynieryjnych oraz do ćwiczenia przepraw przez rzeki Niemen i Berezynę (odpowiednio 170 i 70 km od granicy z Ukrainą). Ośrodek odnotowuje również przemieszczenia niektórych pododdziałów i sprzętu pomiędzy poligonami, w tym na poligon położony ok. 30 km od granicy z Ukrainą. Na lotnisko w położonych pod Mińskiem Maczuliszczach przyleciały z Rosji trzy MiG-31K, które mogą przenosić ponaddźwiękowe rakiety Kindżał.

„Te działania wydają się częścią rosyjskiej operacji informacyjnej, która ma sugerować włączenie białoruskich sił lądowych do inwazji na Ukrainę” – ocenia ISW. Podtrzymuje jednocześnie swoją poprzednią ocenę, że atak wojsk białoruskich na Ukrainę jest „niezwykle nieprawdopodobny”.

RadioZET.pl/Ukraińska Prawda/PAP