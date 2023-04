Według oficjalnych komunikatów rosyjskich w Biełgorodzie doszło do wybuchu w wyniku „przypadkowego upuszczenia” bomby przez rosyjski myśliwiec Su-34.

"20 kwietnia 2023 r. około godz. 22.15 czasu moskiewskiego podczas przelotu maszyny Su-34 Sił Powietrzno-Kosmicznych nad miastem Biełgorod doszło do przypadkowego użycia broni znajdującej się na pokładzie" - podał Reuters, powołując się na rosyjskie ministerstwo obrony. „Śledztwo trwa” - dodano w komunikacie.

Biełgorod. Rosyjski myśliwiec zgubił bombę. Są ranni [WIDEO]

W mediach pojawiły się nagrania z momentu eksplozji. Na jednej z głównych ulic miasta powstał krater o średnicy 20 m - przekazał Reuters. Nie podano, jakiego rodzaju broń została użyta.

Liczba osób rannych w wybuchu w Biełgorodzie wzrosła do trzech - poinformował w piątek gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow. Jedna z nich doznała zamkniętego urazu czaszkowo-mózgowego i wstrząsu mózgu, ale nic nie zagraża jej życiu. Kolejną ofiarą jest kobieta z nadciśnieniem, która jest pod nadzorem lekarzy. Trzecia ofiara odmówiła hospitalizacji. Wiadomo, że uszkodzone zostały cztery budynki i cztery samochody. Ogłoszono stan wyjątkowy.

Doniesienia o wybuchu, do którego doszło w rosyjskim mieście, niedaleko granicy z Ukrainą, skomentował w piątek na Twitterze sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow. „Biełgorod. Rosyjska armia okupacyjna kontynuuje prowokacyjne ostrzały własnych miast, by zastraszyć cywilów i zaostrzać eskalację” – napisał.

Daniłow oświadczył również, że „tylko przekazanie Ukrainie broni o dalekim zasięgu umożliwi lokalizację źródeł prowokacji moskiewskich na etapie planowania i przygotowania”.

Biełgorod to obwodowe miasto w Rosji, położone 40 km od granicy z Ukrainą, ok. 700 km na południe od Moskwy, zamieszkane przez ok. 390 tys. mieszkańców.

RadioZET.pl/PAP/forbes.ru/Twitter